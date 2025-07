Lakeridge’s Kelley Lamb named state lax Player of the Year Published 8:36 pm Tuesday, July 8, 2025

There was no one better.

And in that group – the best of the best in Oregon high school boys lacrosse – many of the best came from the Three Rivers League. That group was led by six seniors from OHSLA state champion Lakeridge – Davis Reardon, Kellen Aird, Cash Groves, Ryan Wallace, Nolan Darcy and OHSLA Player of the Year Kelley Lamb.

Also earning berths on the all-state first team were Lakeridge sophomore Colby Owen and West Linn junior Viggo Anderson.

Beyond the all-state nods, West Linn’s Cannon Fuller was named a US Lacrosse Academic All-American, while Lamb, Darcy and Wallace were named US Lacrosse All-Americans.

OHSLA All-State Boys Lacrosse

First Team

Attack: Deuce Bechtold, sr., Jesuit; Davis Reardon, sr., Lakeridge; Benjamin L’Hommelieu, sr., Lincoln. Midfield: Ryan Jack, sr., Jesuit; Camden Schnebly, sr., Lincoln; Kellen Aird, sr., Lakeridge; Archie Gold, so., Sunset. Faceoff: Jack Andres, jr., Oregon Episcopal; Cash Groves, sr., Lakeridge. SSDM: Gavin McGarry, sr., Jesuit; Colby Owen, so., Lakeridge. LSM: Marcus Hahm, jr., Sunset; Viggo Anderson, jr., West Linn. Defense: Kelley Lamb, sr., Lakeridge; Owen Vance, jr., Jesuit; Ryan Wallace, sr., Lakeridge; Ellis Halpin, sr., Oregon Episcopal. Goalie: Nolan Darcy, sr., Lakeridge; Keegan Puntney, jr., Sunset.

OHSLA Player of the Year: Kelley Lamb, Lakeridge

Coach of the Year: Scott Tierney, Forest Grove

Assistant Coach of the Year: Pete Lamb, Lakeridge

Second Team

Attack: Brady Bayne, sr., Jesuit; Ari Villano, sr., Summit; Connor Peters, jr., West Linn. Midfield: Brody Jones, sr., West Linn; Micah Fenske, jr, West Salem-McNary; Davis Dolp, jr., Jesuit; Braeden Robbins, jr., Summit. Faceoff: Owen Feinblatt, jr., Wilsonville; Thomas Bui, sr., Jesuit. SSDM: Cameron Fasold, so., Oregon Episcopal; Tanner Gehring, sr., West Salem-McNary. LSM: Aaren Sales, sr., Oregon Episcopal; Tristan Martin, sr., Lakeridge. Defense: Charley Nauheim, sr., Lakeridge; Will Gilster, sr., Jesuit; Sam Naghski, jr., South Eugene; Henry Cottrell, sr., Summit. Goalie: Trace Spreen, sr., Jesuit.

Honorable Mention

Attack: Royal Beard, sr., Liberty; Billii Blackhorn, sr., South Eugene; Quinn SuIlivan, so, Oregon Episcopal; Jacen Wilber, jr., Lakeridge; Hudson Wieg, sr., Sherwood; Beckett Kroner, sr., Grant-Central Eastside; Alex Cravenho, jr., West Salem-McNary; Carter Stock, so., Forest Grove. Midfield: Nathan Sharp, sr., Sherwood; Daniel Heninger, jr., Glencoe; Vincent Trueworthy, sr., Grant-Central Eastside; Caden Knips, sr., Tualatin; Njenga Mungai, jr., Beaverton; Sean McCarty, sr., Lakeridge; Rylan Mueller, sr., West Linn; Timothy Kishpaugh, jr., Nelson-Clackamas. Faceoff: Logan Fife, sr., Sheldon; Quinn Burrow, sr., West Salem-McNary; Alex Nevarov, sr., Summit. SSDM: Eamon Mooney, jr., Lake Oswego-Riverdale; Brian Pentelei-Molnar, sr., Sheldon. LSM: Dillon Brink, jr., Beaverton; Jonathan Ayers, jr., Tualatin; Grayson Gooden, jr., Forest Grove; Ronan Gleeson, jr., South Eugene; Calvyn McCarley, sr., Corvallis-Crescent Valley. Defense: Rohin Gupta, so., Sunset; Spencer Vasel, sr., Grant-Central Eastside; Cameron Harrington, sr., West Salem-McNary; Cole Friendy, sr., Sherwood; Jake Sinclair, jr., West Linn; Oliver Peay, jr., Nelson-Clackamas; Quintin Stanley, sr., Jesuit. Goalie: Kain Tierney, so., Forest Grove; Adrian Ramirez-Orozco, sr., Central Catholic; Rowan Kelly, jr., West Linn; Tripton Ciupryk, jr., Lake Oswego-Riverdale; Jacob Collis, sr., Sherwood.

2025 OHSLA US Lacrosse Academic All-Americans

Ty Newbury, SSDM, Central Catholic; Will Bennion, SSDM, Westview; Vincent Trueworthy, midfield, Grant; Camden Schnebly, midfield, Lincoln (attending VMI); Ryder Rice, FO/midfield, Lincoln; Cannon Fuller, midfield, West Linn; Owen Duda, FO/midfield, West Albany.

2025 OHSLA US Lacrosse All-Americans

Kelley Lamb, defense, sr., Lakeridge; Deuce Bechtold, attack, sr., Jesuit; Jack Andres, FO/midfield, jr., Oregon Episcopal; Marcus Hahm, LSM, jr., Sunset; Nolan Darcy, goalie, sr., Lakeridge; Ryan Wallace, defense, sr., Lakeridge; Ryan Jack, midfield, sr., Jesuit.